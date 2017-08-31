



1 сентября вдоль Земли пронесется астероид - 31.08.2017 11:34

Надостаточно близком расстоянии от нашей планеты завтра, 1 сентября, пролетит астероид Флоренс.

Как утверждают ученые, данное небесное тело относится к числу астероидов, которые могут представлять для Земли некоторую опасность. Диаметр Флоренс составляе 4,3 километра (или 5,6 километра по другим данным).

Свое название астероид получил в честь британской сестры милосердия Флоренс Найтингейл, а открыт он был в 1981 году.

В нынешнем году астероид Флоренс пролетит на расстоянии около семи миллионов километров от Земли, что особой опасности не представляет. В то же время, ученые не могут утверждать, что астероид является полностью безопасным для нашей планеты, особенно, если учитывать его размеры. В следующий раз Флоренс может приблизиться к Земле у же в 2500 году.



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