



Польша анонсировала совместные военные учения с Украиной - 30.08.2017 16:55

По словам начальника Генштаба Польши, генерал-лейтенанта Лешека Суравски, Польша и Украина проведут в 2018 году четыре совместных военных учений.

Предвариетльно известно о четырех масштабных учениях. Конкретнее и подробнее об украинско-польских планах можно будет говорить ближе к концу нынешнего года.

Также Суравски отметил, что стороны, вероятнее всего, намерены увеличить количество мероприятий, в которых принимает участие международная бригада, в состав которой входят представители Польши, Украины и Литвы.

По тем направлениям, в которых будет нуждаться украинская сторона, отметил Суравски, можно будет направить на подготовку и переподготовку военных и командование. Польская сторона готова выслушать и обсудить любые предложения по данному вопросу.

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