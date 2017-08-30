Польша анонсировала совместные военные учения с Украиной- 30.08.2017 16:55
По словам начальника Генштаба Польши, генерал-лейтенанта Лешека Суравски, Польша и Украина проведут в 2018 году четыре совместных военных учений.
Предвариетльно известно о четырех масштабных учениях. Конкретнее и подробнее об украинско-польских планах можно будет говорить ближе к концу нынешнего года.
Также Суравски отметил, что стороны, вероятнее всего, намерены увеличить количество мероприятий, в которых принимает участие международная бригада, в состав которой входят представители Польши, Украины и Литвы.
По тем направлениям, в которых будет нуждаться украинская сторона, отметил Суравски, можно будет направить на подготовку и переподготовку военных и командование. Польская сторона готова выслушать и обсудить любые предложения по данному вопросу.
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