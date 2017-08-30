



Зарплаты семейных врачей после медицинской реформы - 30.08.2017 16:14

В пресс-службе Минстерства здравоохранения Украины рассказали о нововведениях, которые олжидают украинцев в рамках медицинской реформы уже в 2018 году.

Так, переходный период на новую систему финансирования продлится до 2020 года. В течение указанного периода времени постепенно будет уменьшаться финансирование на пациентов, которые ранее были приписаны к семейному врачу. Кроме того, постеепенно будет увеличиваться доля пациентов, которые подписывают декларацию с врачом.

Для семейного врача в 2018 году средняя ставка за приписанного пациента возрастет и составит 370 гривен. Примечательно, что за младенцев и людей в возрасте старше 65 лет ставка будет в два раза больше, чем для людей 25 лет. У врачей первичного звена будкет предусмотрен отдельный бюджет на анализы.

Врачи первичного звена могут работать в статусе физического лица-предпринимателя, для которого будут действовать упрощенные лицензионные условия. Бюджет на поддержку пациентов будет направляться непосредственно на счет ФЛП. Если работа врача будет осуществляться в качестве наемного работника, договоренность по зарплате должна достигаться с руководством медучреждения.

Врач эффективной семейной практики, который будет работать с двумя тысячами пациентов в статусе ФЛП может получить до 18 тыся гривен собственного дохода, как подсчитали в Минздраве. Доход медсестры может достигать 12 тысяч гривен. Групповые практики предцусматривают меньшие расходы и, вместе с тем, большие доходы.

Платиновая Буковина

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