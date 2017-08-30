Умань готовится принять 30 тысяч хасидов

- 30.08.2017 15:49
Умань готовится принять 30 тысяч хасидов

Паломники-хасиды из разных стран со всего света приезжают в Умань ежегодно по случаю празднования Рош-а-Шана - нового года по иудейскому календарю. В нынешнем году Умань предполагаемо посетят свыше 30 тысяч паломников, которые приубудут в период с 20 по 29 сентября.

Основное количество гостей ожидается традиционно из Израиля. По этой причине руководство Национальной полиции Украины и представителей Израиля провели совещание, посвященное обеспечению правопорядка в Умани для жителей города и паломников.

По словам Сергея Князева, возглавляющего Национальную полицию, для обеспечения правопорядка предполагается привлечение сотрудников Нацгвардии. В общей сложности безопасность будут охранять порядка 500 сотрудников полиции, помогать которым будут представители израильской полиции - по меньшей мере 15 правоохранителей.

Кроме того, будет задействовано особое подразделене правоохранителей - тактическая полиция, которая будет задействована на массовых мероприятиях для обеспечения правопорядка.

Традиционно хасиды посещают Умань, чтобы встретить праздник Рош-а-Шана у могилы цадика Нахмана. Если совершить паломничество к иудейскому новому году, то, согласно поверью, весь год обещает быть счастливым.

 

Платиновая Буковина

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