В Хорватии готовят пиво для собак

- 30.08.2017 14:11
В Хорватии готовят пиво для собак

Любители собак стараются сделать все возможное для того, чтобы сделать жизнь своих питомцев более комфортной и приятной. Так, в Хорватии существует специальный бар, где освежиться бокалом пива и закусками могут... собаки.

Monty’s - так называется пляж в Цриквенице, который открыт для отдыхающих с собаками, и такое же название получил местный бар. Не только местные жители, но и туристы оценили  Monty’s за 12 месяцев его работы. Для того, чтобы еще больше заинтересовать посетителей, владельцы бара решили в августе 2017 года провести соревнования.

Так, в соревнованиях принимали участие 15 собак вместе с хозяевами.Участрникам нужно было показать свои умения в прыжках в воду, беге по пристани, а также осуществить заплыв на 100 метров. Победу в данном спортивном конкурсе одержал Нимбус - четырехлетний пес смешанной породы.

Победителя и всех участников после соревнований пригласили в пляжный бар отдохнуть и насладиться различными вкусностями.

Отметим, что бар, где можно отдыхать вместе с собаками, вшнешне напоминает собачью будку. Находится заведение на берегу Адриатического моря в гавани Подворска. В ассортименте представлено обычное "человеческое" пиво, а также напитки для собак. Пиво для хвостатых друзей человека носит исключительно номинальное название - напиток готовится на основе курицы и овощей и является, само собой, безалкогольным. Также среди других вкусностей, которыми можно побаловать домашних питомцев - собачий травяной чай, пицца и даже собачье мороженое.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: пиво для собак, бар для собак, пиво и пицца для собак

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