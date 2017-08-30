



Почему нельзя доверять обезжиренным продуктам - 30.08.2017 11:25

Продукты питания, на упаковке которых красуется надпись "обезжиренный", привлекают многих, поскольку с их помощью, как нам кажется, легче и быстрее удастся похудеть. А как же иначе? В них же нет жира, если верить упаковке. Однако на самом деле правда выглядит несколько иначе.

Примечательно, что жир в пище выступает усилителем вкуса, и такую же роль на себя берет сахар в обезжиренных продуктах. Благодаря сахару или солоду молочные продукты на вкус получаются не такими пресными, обретают свой вкус. Но есть одно "но" - сахар и другие подсластители являются углеводами, и насыщенный ими обезжиренный продукт обретает такое же количество калорий, как и содержащий жиры. Так, по калорийности примерно равны сладкий обезжиренный йогурт и йогурт с жирностью от 3 до 5%.

Соль выступает в роли усилителя вкуса. Его добавляют в обезжиренные сыры, например. Однако увеличенное количество соли в рационе человека - это возникновение застойных процессов в организме, задержке жидкости в тканях, отеки, а вследствие чего - набор веса и многие другие малоприятные проблемы.

Нередко перед человеком может возникнуть вопрос - чтобы такого съесть, чтобы похудень. На ум первыми приходят обезжиренные продукты. нет жира, значит, нет лишних килограмм, а значит, есть такую пищу, казалось бы, можно в любых количествах. Однако обезжиренность, как мы писали выше, вовсе не означает отсутствие калорий. Потому больше еды (любой) значит больше потребляемых калорий.

Так, продукты с низким содержанием жира и вовсе без него способствуют усилению аппетита, поскольку именно отсутствие жиров в пище провоцирует чувство голода. Для нормальной работы организма жиры в пище жизненно необходимы. Так что, если вы планируете включить в рацион обезжиренные продукты, сочетайте их с орехами, сухофруктами, хлебцами. Так можно достигнуть нужного баланса.

Обезжиренные продукты могут иногда быть "обманками". Дело в том, что вместо молочных жиров в спредах или якобы маложирных майонезах используются трансжиры, то есть, растительные гидрогенизированные жиры. Они добываются искусственным путем и опасны для здоровья, поскольку провоцируют в организме воспалительные процессы. Кроме того, они тормозят обмен веществ, мешают организму легче переживать стрессы, увеличивают риск развития заболеваний, в том числе и сахарного диабета, а также провоцируют массу других проблем.

Так что в погоне за похудением и здоровым образом жизни обезжиренные продукты не всегда являются лучшими помощниками. Оптимальный вариант - питаться натуральной пищей, в которой пусть и содержатся жиры, но в малых количествах. Самый элементарный пример - вместо обезжиренного молока отдайте предпочтение молоку с жирностью 1,5%, которая будет лучше, чем 3,5%. То же касается сливок, сметаны, йогуртов и прочих молочных продуктов. Употребляйте в пищу свежие овощи и фрукты, в них содержание жиров также минимальное. Изучайте пищевую ценность продуктов, внимательно читайте содержание на этикетках продуктов и относитесь бережно к своему здоровью!

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