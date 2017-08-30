



На следующей неделе ЕС продлит санкции против РФ - 30.08.2017 10:23

Дебаты касаемо продления срока действия санкций против Российской Федерации за аннексию полуострова Крым продолжатся в Европейском Союзе уже на следующей неделе. Отметим, что санкции традиционно продляются на 6 месяцев.

Об этом сообщил Рикард Йозвяк, журналист Радио Свобода в Брюсселе.

Так, в переговорах о санкциях будут принимать участие официальные лица ЕС. Будут обсуждаться санкции в отношении 40 российских компаний, а также 153 человек. Санкции предполагается продлить до 15 сентября - это крайний срок.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель вновь отметила, когда будут подниматься вопросы прекращения действия антироссийских санкций. Затронуть эту тему можно будет только тогда, по словам Меркель, когда РФ полностью выполнит положенные на нее Минскими договоренностями обязательства.

Платиновая Буковина

Всі новини