



Украинцы за год оформили 2,5 млн загранпаспортов - 29.08.2017 16:27

В пресс-службе Государственной миграционной службы Украины озвучили количество паспортов для выезда за границу, оформленных гражданами Украины в течение 2017 года.

Так, с начала года паспортные сервисы, подразделения миграционной службы, а также центры предоставления административных услуг помогли украинцам оформить примерно 2 с половиной миллиона загранпаспортов. Кроме того, количество паспортов в формате ID-карты в нынешнем году составило более 655 тысяч.

Показатели нынешнего года превышают прошлогодние. Так, каждый день в Украине оформляется порядка 20 тысяч документов, и данный показатель выше показателя 2016 года в два раза.

В Государственной миграционной службе Украины констатируют - спрос на оформление заграничных паспортов существенно снизился. При этом, ГМС отмечает задержки в оформлении паспортов. Они обусловлены, прежде всего, вступлением в силу безвизовго режима, а также завершающимся туристическим сезоном. Уже в ближайшее время нормальный режим , а также сроки выдачи загранов восстановится.

Платиновая Буковина

Всі новини