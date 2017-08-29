



Танцы позволят сохранить умственное здоровье - 29.08.2017 11:50

Для пожилых людей важную роль в жизни должна играть физическая активность. В особенности, как утверждают ученые, активность очень важна для умственной деятельности, и особое место занимают, как выяснилось, танцы.

Соответствующие выводы удалось сделать немецким специалистам из Центра по изучению нейродегенеративных заболеваний в Магдебурге. Возглавила исследование доктор Катрин Рехфельд. Она отметила, что для людей в солидном возрасте весьма полезно как в плане физического, так и психического здоровья делать упражнения. Проведенное исследование касалось таких видов физической нагрузки, как тренировки на выносливость и танцы.

В исследовании принимали участие люди, средний возраст которых составил 68 лет. Эксперимент длился в течение полутора лет, в течение которых одной группе участников предложили посещать уроки танцев в разных стилях. Вторая же группа испытуемых занималась скандинавской ходьбой и велоспортом.

Примечательно, что у добровольцев из обеих групп было отмечено увеличение области гиппокампа. Речь идет об участке мозга, который уязвим к возрастным изменениями и очень важен для способности к обучению и сохранении памяти. Чувство равновесия удалось ощутимо улучшить тем участникам эксперимента, которые занимались танцами. Кроме того, у испытуемых из танцевальной группы отмечалось увеличение левой зубчатой извилины, а также правой части основания гиппокампа.

Такие результаты говорят о том, что одним из прекрасных средств замедлить старение могут стать как раз-таки танцы. Они весьма эффективны для улучшения умственной деятельности, также позволяют держать тело в тонусе. Еще одно очевидное преимущество танцев состоит в том, что по сравнению с другими видами спорта они наименее травматичны. Сейчас ученые занимаются разработкой особой программы тренировок для людей пожилого возраста, которая будет сочетать в себе навыки закаливания, занятия гимнастикой и танцы.

Платиновая Буковина

Всі новини