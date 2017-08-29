Украина выплатит 2 млрд долларов долгов

- 29.08.2017 10:44
Украина выплатит 2 млрд долларов долгов

В Национальном банке Украины отметили, что государство планирует выплатить до конца текущего года 2 миллиарда долларов по валютным внешним и внутренним долгам.

Заместитель главы национального регулятора Олег Чурий отметил, что по внешним долгам сумма выплат должна составить примерно 1,25 миллиарда долларов. Оплата валютными облигациями внутненнего государственного займа должна составить порядка 730 миллионов долларов.

Примечательно, что Украина начала рассчеты по долгам с Международным валютным фондом по программе stand-by, о чем Национальный банк Украины сообщил в августе. Так, была осуществлена первая выплата, размер которой составил 450 миллионов долларов. В целом, по кредитам МФВ в течение августа-декабря нынешнего года Украина обязана выплатить вместе с процентами около 1 миллиарда долларов.

Международные валютные резервы Украины, как сообщают в НБУ, составили 17,8 миллиардов долларов, и такие данные приводятся по состоянию на 1 августа 2017 года. Данная цифра по сравнению с показателями от 1 июля ниже на 0,97%.

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Ключові слова: НБУ, внешний долг украины, Украина долги МВФ

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