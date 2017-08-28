



Ученые нашли вино возрастом 6 тысяч лет - 28.08.2017 16:17

Сосуд с неимоверно старым вином, возраст которого насчитывает порядка 6 тысяч лет, был совсем недавно обнаружен на Сицилии, в одной из местных пещер. Стоит отметить, что на сегодняшний день этот напиток является самым старым из тех, которые когда-либо находили ученые.



Обнаруженные прежде сосуды с вином были, как правило, не старше 4 тысяч лет.

Уникальное вино исследователи нашли недалеко от населенного пункта Аргидженто. В одной из пещер археологи отыскали большой глиняный горшок, на стенках которого присутствовали следы виноградного вина.

Ученые отмечают - данная находка дает понять, что на Аппенинском полуострове вино было распространено достаточно давно. Виноделие здесь существовало еще в медно-каменном веке.

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