



Сахар вызывает настоящее привыкание - 28.08.2017 12:56

Зависимость от употребления сахара, как утверджают ученые, может быть сравнима с кокаиновой зависимостью. Это означает, что при отказе от сахара вполне может воникнуть абстинентный синдром или даже самая настоящая ломка.

Как установили исследователи, на мозг человека сахар оказывает схожее влияние, как кокаин, который входит в число наиболее распространенных в мире наркотиков. Сахар вполне может привести к вспышкам настроения, раздражительности при нехватке этого вещества, и даже к ломке или абстинентному синдрому. Нередко случается так, что ограничения в употреблении сахара либо полный отказ от него может стать одной из причин депрессий, гиперактивности и сидрома дефицита внимания. Такими выводами делятся спеиалисты в научной статье в издании British Journal of Sports Medicine.

К слову, в современном мире все больше продуктов содержат сахар, причем, количество таких продуктов все время растет, и нормы сахара продолжают увеличиваться. Стоит отметить, что дети потребляют также огромное количество сладкого, а значит, и сахара. Например, только в Великобритании ребенок в среднем употребляет сахара в три раза больше, чем положено нормативами. Такие показатели являются сигналом к настоящей эпидемии кариса, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и прочих проблем со здоровьем.

Реакция в системе поощрения мозга, вызываемая сахаром, вполне сравнима также с опиоидными препаратами. При употреблении такие вещества вызывают выделение различных веществ организмом, например, дофамина и других гормонов, отвечающих за радость и удовольствие. Данные ощущения, несомненно, нравятся человеку, и он привыкает к ним. Соответственно, чтобы в очередной раз получить удовольствие, дозу пприходится увеличивать, отсюда и развивается зависимость. Примечательно, тчо бороться с сахарной зависимостью практически невозможно, поскольку сахаросодержащие продукты всегда доступны, и купить их можно практически везде.

Платиновая Буковина

Всі новини