



Когда черновицкие школьники пойдут на Первый звонок - 28.08.2017 11:30

Время проведения праздничной линейки по случаю праздника Первого звонка школы определят самостоятельно.



Как отмечает начальник Черновицкого городского управления образования Сергей Мартынюк, в черновицких школах первый звонок прозвенит ориентировочно с 8:30 до 9:00. При этом, каждая школа сама определит, когда будет проходить праздничная линейка.

Так, управления образования рекомендует школам проводить праздник Первого звонка не дольше 30 минут, если 1 сентября будет жаркая погода. Также рекомендуется перенести праздник в помещение, если ожидается дождь.

Отметим, что в Черновицкой области в нынешнем году ожидается порядка 99 500 учеников. Из этого количества 10 675 будут составлять ученики первых классов.

Платиновая Буковина, Черновцы

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