Поліція розшукала зниклого без вісти чернівчанина- 28.08.2017 09:09
28-річний чернівчанин, котрий страждає на психічні розлади, пішов з дому ще 16 серпня цього року. Упродовж тижня поліцейські шукали чоловіка, підключивши до пошуків увесь особовий склад і громадськість.
23 серпня працівники кримінальної поліції Садгірського відділення поліції виявили чоловіка на одній із вулиць Чернівців. Через захворювання розшуканий не міг розповісти, чому покинув дім і де перебував увесь цей час. Поліцейські встановили, що за час відсутності протиправних дій відносно нього вчинено не було.
На даний час чоловік знаходиться вдома з родичами.
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