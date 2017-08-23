



ГПУ обвиняет Жириновского в финансировании терроризма - 23.08.2017 13:49

Сообщение о подозрении главе Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимиру Жириновскому уже подготовили в Генеральной прокуратуре Украины. Российского политика обвиняют в спонсировании терроризма.

По результатам досудебного расследования удалось установить, что в период с марта по апрель 2014 года глава ЛДПР организовал и возглавил группу, в состав которой вошли некоторые из коллег Жириновского, депутатов Государственной Думы РФ. Данная организованная группа осуществляла финансовую поддержку российско-террористическим формированиям "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.

В сообщении ГПУ отмечается, что указанная группа во главе с Жириновским по просьбе боевика Толстых, лидера батальона "Сомали", более известного как Гиви, получала финансирование за счет лично внесенного имущества и средств, а также собранных с граждан РФ финансов. Снабжение осуществлялось в течение 2014-2017 годов, и в общей сложности, боевикам на Донбасс были переброшены за счет организации Жириновского шесть транспортных средств российского производства с повышенными возможностями эксплуатации и проходимости. Отдельные из них применялись на востоке Украины для осуществления террористических актов против правоохранительных подразделений Украины и Вооруженных сил. Также этот боевой транспорт применялся во время боев за Донецкий аэропорт.

Основываясь на данных расследования, в отношении Жириновского было составлено сообщение о подозрении в совершении преступления - финансирование терроризма, которое предусмотрено частью 3 статьи 27, частью 3 статьи 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Платиновая Буковина

Всі новини