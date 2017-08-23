ГПУ обвиняет Жириновского в финансировании терроризма

- 23.08.2017 13:49
ГПУ обвиняет Жириновского в финансировании терроризма

Сообщение о подозрении главе Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимиру Жириновскому уже подготовили в Генеральной прокуратуре Украины. Российского политика обвиняют в спонсировании терроризма. 

По результатам досудебного расследования удалось установить, что в период с марта по апрель 2014 года глава ЛДПР организовал и возглавил группу, в состав которой вошли некоторые из коллег Жириновского, депутатов Государственной Думы РФ. Данная организованная группа осуществляла финансовую поддержку российско-террористическим формированиям "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.

В сообщении ГПУ отмечается, что указанная группа во главе с Жириновским по просьбе боевика Толстых, лидера батальона "Сомали", более известного как Гиви, получала финансирование за счет лично внесенного имущества и средств, а также собранных с граждан РФ финансов. Снабжение осуществлялось в течение 2014-2017 годов, и в общей сложности, боевикам на Донбасс были переброшены за счет организации Жириновского шесть транспортных средств российского производства с повышенными возможностями эксплуатации и проходимости. Отдельные из них применялись на востоке Украины для осуществления террористических актов против правоохранительных подразделений Украины и Вооруженных сил. Также этот боевой транспорт применялся во время боев за Донецкий аэропорт.

Основываясь на данных расследования, в отношении Жириновского было составлено сообщение о подозрении в совершении преступления - финансирование терроризма, которое предусмотрено частью 3 статьи 27, частью 3 статьи 258-5 Уголовного кодекса Украины.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: Владимир Жириновский, спонсирование терроризма, Жириновский снабжал Гиви, Жириновский и Донбасс

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Правоохоронці привітали чернівчан з державними святами З нагоди Дня Державного Прапора України та 26-тої річниці незалежності нашої держави у столиці Буковини відбулася низка заходів. Разом з представниками крайової влади
- 23.08.2017 17:03
Человечеству грозит эпидемия нового вируса Очередная вирусная опасность нависла над человечеством вслед за Эбола, Зика и желтой лихорадкой. На этот раз речь идет о вирусе Оропуша
- 23.08.2017 16:19
Четверо буковинцев заболели лептоспирозом В течение нескольких дней в Черновицкой области в медучреждения были госпитализированы четверо человек. У всех пациентов есть подозрение на
- 23.08.2017 15:54
Нардеп Поляков с пятого раза надел браслет слежения На народного депутата Украины Максима Полякова правоохранители все-таки надели электронный браслет наблюдения.
- 23.08.2017 15:28
ИИ записал первый музыкальный альбом Современные технологии развиваются крайне быстро, что в ближайшем будущем может привести к исчезновению ряда профессий
- 23.08.2017 12:11
Чем полезны арбузы Принято считать, что арбуз - это попросту вода. Однако, несмотря на это, большая сладкая ягода является ценным источником
- 23.08.2017 11:54
Беларусь пригласила украинских наблюдателей на учения Запад-2017 На российско-белорусские военные учения "Запад-2017", которые состоятся в сентябре текущего года, Министерство обороны Беларуси пригласило
- 23.08.2017 10:43
Нацполіція Чернівців вшанувала пам’ять загиблих при виконанні колег 22 серпня, в День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків, у Головному управлінні Національної поліції в Чернівецькій області відбувся поминальний молебень.
- 23.08.2017 10:10
В учебных заведениях Черновцов не хватает педагогов Учебный год вскоре наступит - до 1 сентября осталось чуть больше недели. Однако, нерешенные вопросы в школах все еще остаются. Так, в черновицких школах
- 23.08.2017 09:40
Нормандская четверка договорилась о перемирии к началу учебного года Решение контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе нашло поддержку у лидеров стран "нормандской четверки"
- 23.08.2017 09:23

Всі новини