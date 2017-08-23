Нацполіція Чернівців вшанувала пам’ять загиблих при виконанні колег

- 23.08.2017 10:10
Нацполіція Чернівців вшанувала пам’ять загиблих при виконанні колег

22 серпня, в День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків, у Головному управлінні Національної поліції в Чернівецькій області відбувся поминальний молебень.

Щороку, напередодні Дня Незалежності, Україна вшановує працівників органів внутрішніх справ, котрі загинули при виконанні службових обов’язків. Обираючи професію правоохоронця, кожен усвідомлює, з якими ризиками пов’язана ця робота. Боротьба зі злочинністю та забезпечення спокою громадян – це цілодобова, напружена праця. Самовіддано виконуючи свій службовий обов’язок, мужні працівники поліції щодня наражають себе на небезпеку та ризикують найдорожчим – власним життям.

Вшанувати пам’ять правоохоронців, котрі поклали своє життя на вівтар служіння Закону та Правопорядку, до стели загиблим прийшли керівники та особовий склад обласного Управління Національної поліції, Управління патрульної поліції та народний депутат України Максим Бурбак. Разом з представниками духовенства присутні взяли участь у поминальному молебні, який відслужив керуючий Кіцманською єпархією Української Православної Церкви Київського Патріархату архиєпископ Чернівецький і Кіцманський Онуфрій.

Як розповів начальник ГУНП в Чернівецькій області Сергій Пілігрім, за роки незалежності України при виконанні своїх службових обов’язків загинули 37 буковинських правоохоронців. Загалом по Україні ця цифра сягнула понад тисячу.

«Звісно, це велика втрата не тільки для родин, а й для поліції та всієї держави. Наше завдання – пам'ятати їх подвиг і докласти максимальних зусиль для підтримки сімей загиблих», – наголосив очільник буковинської поліції. 

Платинова Буковина, Чернівці

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