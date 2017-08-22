



Пассажир самолета решил выйти прямо на ходу - 22.08.2017 17:20

Один из пассажиров американского авиалайнера предпринял попытку выйти из самолета, когда борт находился еще в воздухе. Бортпроводники совместными усилиями с пассажирами самолета American Airlines смогли обезвредить странного пассажира.

Происшествие имело место на прошлой неделе, 19 августа. Перелет осуществлялся авиакомпанией American Airlines из Лос-Анджелеса в Миннеаполис. После объявления пилота о снижении один из пассажиров решил срочно покинуть самолет.

Успокоить пассажира смогли его попутчики, после в ситуацию вмешались стюарды. После того, как самолет совершил посадку в аэропорту Сент-Пол, что в Миннеаполисе, полицеские аэропорта поднялись на борт, чтобы задержать и вывести непутевого пассажира. Другие люди, которые также путешествовали этим рейсом, сняли этот момент на видео, которое вы можете посмотреть ниже.

В American Airlines отметили, что Федеральное бюро расследований взяло на заметку и активно проверяет данный инцидент. Пока что не раскрывается личность незадачливого пассажира, как неизвестно, будут ли ему предъявляться обвинения.

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