Перевозчики Черновцов готовят апелляцию на решение суда- 22.08.2017 16:50
Решение исполнительного комитета Черновицкого городского совета касаемо повышения проезда в Черновцах до 4 гривен было признано незаконным. Такое решение буквально несколько дней назад вынес суд.
Стоит отметить, что повышение тарифов на проезд в черновицких маршрутках вступило в силу 1 апреля 2017 года. После депутаты Черновицкого городского совета отменили данное решение, но проезд и до сегодняшнего дня остается по повышенному тарифу.
В течение 10 дней с момент ознакомления с решением суда уперевозчики могут подать апелляцию на решение. Если этого не произойдет, то уже с 1 сентября тариф на проезд могут вернуть к прежнему показателю - 3 гривны.
Перевозчики намерены оспорить решение суда и подать апелляцию, о чем сообщила представительница перевозчиков Павлина Храпчинская. Во время судебного процесса тарифы на проезд в маршрутках Черновцов будут равняться 4 гривнам.
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