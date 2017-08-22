Перевозчики Черновцов готовят апелляцию на решение суда

- 22.08.2017 16:50
Перевозчики Черновцов готовят апелляцию на решение суда

Решение исполнительного комитета Черновицкого городского совета касаемо повышения проезда в Черновцах до 4 гривен было признано незаконным. Такое решение буквально несколько дней назад вынес суд.

Стоит отметить, что повышение тарифов на проезд в черновицких маршрутках вступило в силу 1 апреля 2017 года. После депутаты Черновицкого городского совета отменили данное решение, но проезд  и до сегодняшнего дня остается по повышенному тарифу.

В течение 10 дней с момент ознакомления с решением суда уперевозчики могут подать апелляцию на решение. Если этого не произойдет, то уже с 1 сентября тариф на проезд могут вернуть к прежнему показателю - 3 гривны.

Перевозчики намерены оспорить решение суда и подать апелляцию, о чем сообщила представительница перевозчиков Павлина Храпчинская. Во время судебного процесса тарифы на проезд в маршрутках Черновцов будут равняться 4 гривнам.

Платиновая Буковина, Черновцы

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