Десерты и торты на заказ в Черновцах и Черновицкой области

- 22.08.2017 15:36
Десерты и торты на заказ в Черновцах и Черновицкой области

Ресторан Колвик предлагает изготовление десертов, свадебных тортов и тортов к любым праздничным событиям, пирожных на любой вкус, а также прочих сладостей. Заказы на кондитерские изделия принимаются по Черновцам и Черновицкой области по умеренным ценам.

Для вас представлен широкий ассортимент сладостей, которые придутся по вкусу отъявленным сладкоежкам и смогут приятно удивить даже тех, кто к кондитерским изделиям относится с равнодушием. Вы сможете сполна оценить разнообразие вкусов, ароматов и даже форм. Даже привычные начинки могут быть обыграны в необычном формате, чтобы все нотки вкуса можно было прочувствовать и насладиться ими. Кондитеры ресторана Колвик постоянно совершенствуют рецепты, разрабатывают новые, экспериментируют со вкусами и представляют полюбившиеся вам десерты в новом прочтении. При этом, все десерты — исключительного качества, создаются из самых свежих ингредиентов.

В ассортименте кондитерской ресторана Колвик представлены разнообразные пирожные, кексы, капкейки, кейк-попсы, чизкейки, макаруны, торты, печенье. Отдельное внимание стоит уделить тортам, которые могут быть созданы к любому вашему празднику. Можно заказать торт на юбилей, ко дню рождения — взрослому и детскому, на крестины, на корпоративную вечеринку, на девичник. Торты могут быть выполнены в любой интересующей форме (например, торт на детский день рождения в форме автомобиля, футбольного мяча, любимого мультяшного персонажа и так далее), с вашими любимыми начинками и коржами. Также торт может быть оформлен в соответствии с тематикой праздника, в цветах, указанных заказчиком, с нужным узором, инициалами или определенной надписью.

Свадебные торты на заказ от кондитеров ресторана Колвик — это настоящие произведения искусства. Они могут быть традиционными или с открытыми коржами, украшенные мастикой или кремом, с разнообразными узорами и орнаментами, украшенные лентами, макарунами, ягодами и живыми цветами, небольшие тортики и композиции в несколько этажей. На свадебный торт может быть нанесена любая надпись, инициалы молодоженов, дата свадьбы и прочее. Эксклюзивный торт на свадьбу, изготовленный по индивидуальному заказу — это вкуснейший десерт, который вместе с тем выступает в роли символа, проявления уважения гостям на свадьбе и желанием поделиться радостью и счастьем от воссоединения двух любящих сердец. Свадебный торт должен гармонично сочетаться со стилем и цветовой гаммой свадьбы, вписываться в общую атмосферу и, вместе с тем, быть вкусным. Именно такие свадебные торты, а также другие сладости предлагают кондитеры Колвика, которые вкладывают в каждое изделие свой талант, умения и любовь к своему делу.

Платиновая Буковина, Черновцы

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