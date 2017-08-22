



В России приостановили выдачу виз в США - 22.08.2017 13:29

После сокращения персонала в дипломатических учреждениях США в России Америка ответила резким уменьшением количества выдаваемых виз. Согласно заявлению посольства США в Москве, выдача неиммиграционных виз в США для россиян с 23 августа приостановлена. Посоле 1 сентября работа визовых центров будет восстановлена, однако, только для Москвы.

Так,желающие отправиться в США с целью туризма россияне будут обязаны получать визы только в Москве, в то время, как раньше консульства работали в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Кроме того, выдача виз в американских консульствах приостановлена на неопределенный срок. Информация для тех, кому были назначены встречи по делам получения американских виз, указана на сайте посольства США в России.

Напомним, в конце июля нынешнего года Конгресс США принял закон о новых санкциях против членов российского правительства. Закон был принят как ответ на вмешательсто РФ в процесс выборов президента США в ноябре 2016 года. В свою очередь, МИД РФ заявил, что в качестве ответных мер количество струдников дипломатических ведомств в США должно быть доведено до количества российских дипсотрудников в Соединенных штатах. То есть, было решено сократить штат до 455 человек.

Решение о приостановке выдачи россиянам американских виз министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал рассмотреть и дать ответ. Также огн сообщил, что Россия не планирует отыгрываться за это на американском сообществе. Лавров отметил, что подобная тактика используется организаторами "цветных" революций, и напоминает действия администрации экс-президента Обамы.

Платиновая Буковина

Всі новини