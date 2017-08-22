Как определить приближающийся сердечный приступ

- 22.08.2017 12:16
Как определить приближающийся сердечный приступ

Уходящее лето порадовало не только погожими днями, но и чрезвычайно высокой температурой воздуха. Как правило, в самые жаркие дни увеличивается риск обострения болезней сердца и сосудов, вплоть до инфарктов и сердечных приступов, которые могут стать причиной смерти, если вовремя не отреагировать и не оказать пациенту помощь.

Очень важно знать, какие симптомы говорят о приближайющемся сердечном приступе. Это поможет спасти вам и другим людям жизнь!

Итак, признаки сердечного приступа являются следующими: головокружение либо головная боль; кашель или сильная одышка, а также ощущение, будто не хватает воздуха; необоснованное беспокойство, страх или чувство паники; бледность лица и сероватый оттенок кожи; тошнота и иногда рвота; холодный пот; боль в грудной клетке, преимущественно слева, а также под лопатками.

Проявить осторожность стоит даже тогда, если у человека возникают не все из указанного пересня признаки. В любом случае, главное - не паниковать и немедленно вызывать скорую. Или это может сделать кто-то из окружающих.

Сердечные заболевания, как отмечают врачи, нередко протекают бессимптомно, потому человек может даже не знать о том, что болен и ему грозит приступ, и не успеть вызвать скорую самостоятельно. А обострения чаще всего приходятся на жаркую погоду. Потому определенным категориям людей - пожилым, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с сахарным диабетом, стоит в жаркие дни поменьше находиться на улице. На открытый воздух выходить можно, но лучше для этого подойдет время до 9:00 и после 21:00. Также необходимо иметь при себе лекарства, которы помогут избежать приступ. Однако, принимать их можно только по назначению лечащего врача.

Кроме того, лучшей профилактикой сердечных приступов является здоровый образ жизни - питание без жирной пищи, без спиртного, отсутствие или хотя бы органичение в курении. ФИзические нагрузки полезны по рекомендации врача, однако, перенапрягаться не стоит ни в коем случае. Также стоит употреблять побольше прохладной негазированной воды, находиться в прохладном помещении с увлажненным воздухом - как дома, так и на работе, а также стараться не проводить время в одиночестве, чтобы в случае кризиса вам могли помочь.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: советы при инфаркте, сердечный приступ симптомы, признаки сердечного приступа

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Пассажир самолета решил выйти прямо на ходу Один из пассажиров американского авиалайнера предпринял попытку выйти из самолета, когда борт находился еще в воздухе
- 22.08.2017 17:20
Перевозчики Черновцов готовят апелляцию на решение суда Решение исполнительного комитета Черновицкого городского совета касаемо повышения проезда в Черновцах до 4 гривен было признано
- 22.08.2017 16:50
Десерты и торты на заказ в Черновцах и Черновицкой области Ресторан Колвик предлагает изготовление десертов, свадебных тортов и тортов к любым праздничным событиям, пирожных на любой вкус
- 22.08.2017 15:36
В России приостановили выдачу виз в США После сокращения персонала в дипломатических учреждениях США в России Америка ответила резким уменьшением количества выдаваемых виз. Согласно заявлению
- 22.08.2017 13:29
В Японии испытывали первую в мире подводную электростанцию Впервые в мире прошли испытания установки, которая предназначена для производства электрической энергии с помощью подводных океанических течений. Установку
- 22.08.2017 12:04
Штормовое предупреждение в Украине 22 08 2017 Во многих областях Украины во вторник, 22 августа, ожидается ухудшение погодных условий - сильный ветер и грозы.
- 22.08.2017 11:21
У бывших переселенцев без причины отбирают пенсии Отказавшимся от статуса переселенца людям, находящимся в Мариуполе, прекратили выплату пенсий. Это вызвало волну обращений пенсионеров в суды. Иски подаются
- 22.08.2017 10:48
В Черновцах велосипедист пробил головой стекло 22 08 2017 В Черновцах на улице Каневской на мосту случилось дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла утром вторника, 22 августа.
- 22.08.2017 10:19
Оперативний стан Чернівців 21 08 2017 Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 259 звернень, в тому числі 16 – з ознаками кримінальних правопорушень
- 22.08.2017 09:49
Землетрясение в Италии 21 08 2017. Есть жертвы Накануне вечером, 21 августа, на остро Иския в Италии произошло землетрясение. Магнитуда его составила 4 балла
- 22.08.2017 09:15

Всі новини