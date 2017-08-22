



Как определить приближающийся сердечный приступ - 22.08.2017 12:16

Уходящее лето порадовало не только погожими днями, но и чрезвычайно высокой температурой воздуха. Как правило, в самые жаркие дни увеличивается риск обострения болезней сердца и сосудов, вплоть до инфарктов и сердечных приступов, которые могут стать причиной смерти, если вовремя не отреагировать и не оказать пациенту помощь.

Очень важно знать, какие симптомы говорят о приближайющемся сердечном приступе. Это поможет спасти вам и другим людям жизнь!

Итак, признаки сердечного приступа являются следующими: головокружение либо головная боль; кашель или сильная одышка, а также ощущение, будто не хватает воздуха; необоснованное беспокойство, страх или чувство паники; бледность лица и сероватый оттенок кожи; тошнота и иногда рвота; холодный пот; боль в грудной клетке, преимущественно слева, а также под лопатками.



Проявить осторожность стоит даже тогда, если у человека возникают не все из указанного пересня признаки. В любом случае, главное - не паниковать и немедленно вызывать скорую. Или это может сделать кто-то из окружающих.

Сердечные заболевания, как отмечают врачи, нередко протекают бессимптомно, потому человек может даже не знать о том, что болен и ему грозит приступ, и не успеть вызвать скорую самостоятельно. А обострения чаще всего приходятся на жаркую погоду. Потому определенным категориям людей - пожилым, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с сахарным диабетом, стоит в жаркие дни поменьше находиться на улице. На открытый воздух выходить можно, но лучше для этого подойдет время до 9:00 и после 21:00. Также необходимо иметь при себе лекарства, которы помогут избежать приступ. Однако, принимать их можно только по назначению лечащего врача.



Кроме того, лучшей профилактикой сердечных приступов является здоровый образ жизни - питание без жирной пищи, без спиртного, отсутствие или хотя бы органичение в курении. ФИзические нагрузки полезны по рекомендации врача, однако, перенапрягаться не стоит ни в коем случае. Также стоит употреблять побольше прохладной негазированной воды, находиться в прохладном помещении с увлажненным воздухом - как дома, так и на работе, а также стараться не проводить время в одиночестве, чтобы в случае кризиса вам могли помочь.

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