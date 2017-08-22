



В Японии испытывали первую в мире подводную электростанцию - 22.08.2017 12:04

Впервые в мире прошли испытания установки, которая предназначена для производства электрической энергии с помощью подводных океанических течений. Установку создали и протестировали в Японии, и используется она впервые.

Основные усилия человечества для производства энергии относятся больше к восстанавливаемым источникам. Так, японская компания IHI совместно с Организацией по развитию новой энергетики и промышленных технологий проводят ряд экспериментов со станциями, которые генерируют электричество благодаря подводным течениям.

Установка предполагает наличие трех 20-метровых цилиндров, расположенных под водой на глубине 20-50 метров. Внутри двух таких цилиндров расположены генераторы с лопастями диаметров до 11 метров. Третий цилиндр не производит энергию и используется, чтобы обеспечить всей конструкции установки большую устойчивость. В планах отмечается, что подводная электростанция может иметь мощность до 100 киловатт. В то же время, при тестировании удалось выжать всего 30 киловатт.

Электростанцию испытывали на пути мощного подводного течения Куросио, расположенного у южного и восточного побережья Японии. Течение движется далее на север. Эксперты отмечают - первые испытания, проходившие в течение пяти суток, были признаны успешными. В дальнейшем ученые продолжат проводить исследования установки, и в 2020 году планируется полноценный запуск подводной электростанции в работу.

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