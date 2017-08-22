Штормовое предупреждение в Украине 22 08 2017- 22.08.2017 11:21
Во многих областях Украины во вторник, 22 августа, ожидается ухудшение погодных условий - сильный ветер и грозы.
Как отмечают синоптики Украинского гидрометеорологического центра, в Украине на большей части территорий ожидается штормовое предупреждение.
Шквальный ветер со скоростью до 17-22 метров в секунду ожидается во вторник в Житомирской, Кировоградской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях. Также здесь прогнозируются грозы. Порывы ветра на Правобережной Украине ожидаются от 15 до 20 метров в секунду. В столице до конца сегодняшних суток ожидаются грозы, а также порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.
Местами в Украине во вторник ожидаются также дожди. Только на востоке и в южных областях погода будет жаркой и сухой.
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