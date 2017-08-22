



У бывших переселенцев без причины отбирают пенсии - 22.08.2017 10:48

Отказавшимся от статуса переселенца людям, находящимся в Мариуполе, прекратили выплату пенсий. Это вызвало волну обращений пенсионеров в суды. Иски подаются в связи с "неправомерными действиями Пенсионного фонда". Вслед за проверками социальных служб, многисленными очередями в банке, верификациями статуса пенсионерам приготовили очередную проблему.

Так, выплату пенсий гражданам, переехавшим из оккупированных территорий на подконтрольные Украине, прекратили в августе без пердупреждения. Речь идет от тех переселенцах, которые приобрели в Мариуполе жилье и получили место регистрации, в связи с чем отказались от статуса внутренне перемещенного лица.

Для возобновления пенсии им предлагают вновь получить справку о статусе переселенца. Кроме того, еще возможный вариант - это обращение в Управление соцзащиты с отказом от статуса переселенца. Как отмечают люди, на деле такую справку получить невозможно. Дело в том, что управления не могут отказать в предоставлении статуса, но могут отказать в выплатах адресной помощи. Бывшие переселенцы отмечают, что такой статус нужен далеко не всем.

Бывшие жители Донецка, которые теперь имеют мариупольскую прописку, делятся, что на переоформление документов для получения справки уйдет по меньшей мере три месяца, и все это время пенсия выплачиваться не будет. Кроме того, подобные остановки выплаты пенсий уже неоднократно случались с некоторыми людьми, причем, также без предупреждения. Если люди раньше справлялись с проблемой своими силами, то сейчас они прибегают к услугам юристов, так как единственный выход остоять свои права - подавать в суд на государство.

Примечательно, что ситуация по отмене пенсий для бывших переселенцев наблюдается на всей территории Украины. Пенсии некоторым возобновляют, однако люди, лишившиеся выплат, готовы судиться, причем, обращаться вплоть до Европейских судов.

Платиновая Буковина

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