В Черновцах велосипедист пробил головой стекло 22 08 2017- 22.08.2017 10:19
В Черновцах на улице Каневской на мосту случилось дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла утром вторника, 22 августа.
Как отмечают свидетели с места происшествия, на автомобиль столкнулся с велосипедистом.
Так, легковое авто, за рулем которого находилась женщина, ехал по полосе для автобусов и маршруток. Судя по всему, из-за того, что авто резко затормозило, велосипедист, который ехал сзади, врезался в машину и пробил заднее стекло головой.
На место происшествия прибыл полицейский патруль, также скорая помощь. На указанном участке дороги движение осложнено, поскольку общественному и личному транспорту приходится объезжать место ДТП.
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