



В Черновцах велосипедист пробил головой стекло 22 08 2017 - 22.08.2017 10:19

В Черновцах на улице Каневской на мосту случилось дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла утром вторника, 22 августа.

Как отмечают свидетели с места происшествия, на автомобиль столкнулся с велосипедистом.

Так, легковое авто, за рулем которого находилась женщина, ехал по полосе для автобусов и маршруток. Судя по всему, из-за того, что авто резко затормозило, велосипедист, который ехал сзади, врезался в машину и пробил заднее стекло головой.

На место происшествия прибыл полицейский патруль, также скорая помощь. На указанном участке дороги движение осложнено, поскольку общественному и личному транспорту приходится объезжать место ДТП.

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