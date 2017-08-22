Оперативний стан Чернівців 21 08 2017- 22.08.2017 09:49
Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 259 звернень, в тому числі 16 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 8 крадіжок, 7 злочинів пов’язаних з наркотиками та 1 факт шахрайства.
Поліцейськими розкрито 9 кримінальних правопорушень, які мали місце минулої доби. Також працівниками ГУНП в Чернівецькій області проведено певну роботу щодо розкриття злочинів, які були зареєстровані раніше. Зокрема, розкрито одну крадіжку та одне шахрайство.
21 серпня поліцейськими складено 121 адміністративних протоколів, з яких 116 за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 6 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (ст.130 КУпАП).
Упродовж минулої доби на території області подій резонансного характеру не зареєстровано.
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