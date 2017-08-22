Землетрясение в Италии 21 08 2017. Есть жертвы- 22.08.2017 09:15
Накануне вечером, 21 августа, на остро Иския в Италии произошло землетрясение. Магнитуда его составила 4 балла. В результате имели место разрушения в ряде населенных пунктов.
Местные источники сообщают, что землетпясение привело к гибели двух человек. Одна женщина погибла, попав под завалы собственного дома. Также сообщается о 26 пострадавших, которые были госпитализированы в медучреждения.
В городе Лакко Амено землетрясением была повреждена больница. Из-за опасений касаемо возможных новых подземных толчков местные жители и приезжие продолжают оставаться на улицах.
Как собщают в Национальном институте геофизики и вулканологии Италии, эпицентр землетрясения залегал на глубине порядка 10 км и находился недалеко от западного побережья Искии.
Для Италии это землетрясение не является первым в этом году. До этого в начале января имело место землетрясение мощностью 4,1 балла. Тогда о погибших не собщалось.
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