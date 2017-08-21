



Названо имя террориста из Турку - 21.08.2017 14:11

Полицейские назвали имя атаковавшего прохожих с ножом в руках террориста в финском городе Турку. Террористом оказался марроканский беженец - 18-летний Абдеррахман Мечках.

Молодой человек попросил убежища в Финляндии. Между тем, причины нападения остаются пока что неизвестными. Беженец сейчас находится в больнице.

На сегодня, 21 августа, запланировано судебное заседание, в ходе которого будет приниматься решение об аресте нападавшего. Общение с обвиняемым будет установлено дистанционно - по видеосвязи, пока он будет находиться в больничной палате. Беженца из Марокко обвиняют в терроризме, убийстве и покушении на убийство.

Атака, напомним, произошла, 18 августа. На центральной торговой площади города Турку в Финляндии несколько людей, вооруженных ножами, напали на прохожих. Мечках успел ранить восьмерых человек, из которых двое скончались. Полицейским удалось обезвредить нападавшего, осуществив два выстрела в ногу.

В связи с атакой, по всей Финляндии было принято решение повысить уровень безопасности, в особенности, на железнодорожных вокзалах и аэропортах Хельсинки-Вантаа. Для сбора информации по вышеуказанному инциденту было увеличено количество патрулей и активизированы дополнительные усилия.

19 августа полицейские задержали еще четверых лиц, возможно, причастных к нападению на прохожих в Турку.

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