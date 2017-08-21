



В зоне АТО пострадало 5 бойцов ВСУ - 21.08.2017 10:26

Количество обстрелов позиций ВСУ в зоне АТО усилилось практически в два раза.Российско-террористические формирования стали все чаще применять установки "Град-П" и минометы различных калибров.

За прошедшие сутки в общей сложности было зафиксировано 47 случаев нарушения режима тишины. Трое украинских защитников получили боевые травмы, еще двое были ранены.

С 17:00 и до полуночи на Донецком направлении практически безпрерывно боевики осукществляли обстрелы опорных пунктов Вооруженных сил Украины в районе Авдеевской промки. Здесь боевики применяли крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. Примерно с 18:00 террористы осуществляли минометный огонь из рахных калибров. После из переносной реактивной пусковой установки Град-Партизан были выпущены 16 снарядов по позииям ВСУ.

Минометы в ночное время дважды использовались на подходах к Опытному. Один украинский боец АТО получил ранение. Кроме того, боевики вели огонь по позициям в районе Песок и Каменки из артиллерии 122 мм.

Что касается Приморского направления, то позиции ВСУ в районе Павлополя, Марьинки, Водяного, Талаковки, Красногоровки были обстреляны из гранатометов и стрелкового оружия. Также террористы вели огонь из стрелкового оружия по домам мирного населения в Марьинке.

На луганском направлении боевики вели минимальную активность в конце суток. По позициям АТО в районе Новоалексадровки и Крымского стреляли из гранатометов.

В ответ на большую часть обстрелов силовики АТО открывали огонь. На настоящий момент уточняются потери противника.

Командование антитеррористической операции нынешней ночью предложило противник перейти в усиленный режим перемирия с целью избежать очередной эскалации конфликта. На соблюдение режима тишины боевики вначале согласились, однако, нарушения последовали уже спустя несколько часов. Причем, огневая активность была на порядок выше.

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