



В Черновцах состоится рок-фестиваль Відродження XXI Che Music Battle - 21.08.2017 09:39

В Черновцах состоится рок-фестиваль "Відродження XXI Che Music Battle", первый этап которого запланирован на День Независимости Украины - 24 августа.

Фест пройдет в парке имени Юрия Федьковича. Все желающие могут насладиться выступлениями рок-групп и посмотреть, кто окажется в финале.

Заявлено, что группы-участники обязуются внести за участие в фестивале взнос в размере 500 гривен. Прошедшие в финал группы выступят на Соборной площади 8 октября, в качестве награды получат денежный приз - из фонда фестиваля, полученного от взносов. Кроме того, все участники финала получат профессиональную концертную видеозапись одной из песен с качественной картинкой и звуком.

Кроме того, будут выделены победители "Відродження XXI Che Music Battle " в таких номинациях, как "Лучшая группа", "Лучшая песня", "Самая драйвовая рок-группа". Также номинанта на приз зрительских симпатий определят сами зрители.

Платиновая Буковина, Черновцы

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