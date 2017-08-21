Атмосферный фронт несет в Украину похолодание

- 21.08.2017 09:21
Атмосферный фронт несет в Украину похолодание

В западных областях Украины начало холодать с понедельника, 21 августа. Атмосферный фронт вскоре перенесется и на другие области, принеся с собой дожди и ощутимую прохладу.

По словам синоптика Наталки Диденко, в понедельник практически по всей территории Украины ожидается жаркая и солнечная погода, за исключением западного региона. Здесь будет пасмурно и прохладно, также ожидаются дожди. Уже на другие области похолодание распространится во вторник.

Что касается погоды в Украине на понедельник, 21 августа, то она будет следующей. В столице ожидается до +32 градусов. В Харькове днем - до 33 градусов с отметкой плюс. В Херсоне и Днепре будет теплее всего - до +34 градусов.  В центре Украины, а также на юге и востоке во вторник-среду ожидается достаточно комфортная температура - на уровне 25 градусов тепла. В северные области атмосферный фронт принесет уде осеннюю прохладу - здесь столбики термометров могут опуститься ниже +20 градусов.

Тем не менее, метеорологи утверждают, что похолодание не продлится долго. Потеплеет уже до конца недели, однако, разве что на юге и на востоке температурные показатели будут достигать +30 градусов.

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Ключові слова: похолодание август 2017, погода в Украине конец августа 2017

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