К Земле 1 сентября приблизится крупный астероид- 19.08.2017 15:27
Астероид Флоренция, который относится к самым крупным околоземным астероидам, пройдет на минимальном расстоянии от нашей планеты совсем скоро - уже 1 сентября.
Об предстоящем событии сообщают представители Национального аэрокосмического агентства. Как стало известно, космическое тело пролетит на расстоянии, равном всего 7 миллионов километров от Земли.
По словам Пола Кодаса, который работает в Центре исследований околоземных объектов в NASA, на расстоянии, даже более близком к Земле, пролетали ранее и другие астероиды. Однако ни один из них не смотжет сравниться с Флоренций по размерам.
Менеджер NASA отметил, что со времен разворачивания программы агентства по обнаружению и отслеживанию околоземных астероидов Флоренция станет наибольшим объектом. пролетевшим рядом с Землей настолько близко. Расстояние между астероидом и планетой позволит специалистам изучить объект и получить о нем больше информации.
Астероид Флоренция был обнаружен учеными в обсерватории Австралии в 1981 году. Очередное его появление состоится не ранее, чем после 2500 года.
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