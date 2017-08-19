



К Земле 1 сентября приблизится крупный астероид - 19.08.2017 15:27

Астероид Флоренция, который относится к самым крупным околоземным астероидам, пройдет на минимальном расстоянии от нашей планеты совсем скоро - уже 1 сентября.

Об предстоящем событии сообщают представители Национального аэрокосмического агентства. Как стало известно, космическое тело пролетит на расстоянии, равном всего 7 миллионов километров от Земли.

По словам Пола Кодаса, который работает в Центре исследований околоземных объектов в NASA, на расстоянии, даже более близком к Земле, пролетали ранее и другие астероиды. Однако ни один из них не смотжет сравниться с Флоренций по размерам.

Менеджер NASA отметил, что со времен разворачивания программы агентства по обнаружению и отслеживанию околоземных астероидов Флоренция станет наибольшим объектом. пролетевшим рядом с Землей настолько близко. Расстояние между астероидом и планетой позволит специалистам изучить объект и получить о нем больше информации.



Астероид Флоренция был обнаружен учеными в обсерватории Австралии в 1981 году. Очередное его появление состоится не ранее, чем после 2500 года.

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