



На Земле сегодня - магнитная буря - 19.08.2017 10:14

На Землю надвигается мощная магнитная буря, в результате сильного выброса солнечного ветра. Магнитная буря накроет планету в ближайшие несколько часов.

О приближающейся буре сообщила синоптик Наталья Диденко.

На следующей неделе ожидаются также колебания геомагнитного поля Земли. В связи с этим возможны ухудшения здоровья, характерные для перемены погоды. Кроме того, для середины августа, как подчеркивает Диденко, активизация магнитных бурь - обычное дело. Перед началом осени атмосфера меняется и ориентируется на новый сезон.

На выходных и в начале недели ожидается жаркая погода, которая уже со вторника-среды сменится похолоданием. Также возможно усиление ветра под воздействием прохладных воздушных масс. У некоторых людей возможно ухудшение самочувствия, особенно у пациентов с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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