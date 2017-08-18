



Поліцейські розшукали зниклу 15 серпня юну чернівчанку - 18.08.2017 09:22

До пошуку 17-річної місцевої жительки було залучено співробітників ювенальної превенції, поліцейських Шевченківського відділення поліції ГУНП в Чернівецькій області та особовий склад патрульної поліції. Також до пошуків дівчини долучилися волонтери та служби таксі міста Чернівців, які відгукнулися на прохання правоохоронців.

Спільними зусиллями дівчину було знайдено на одній з вулиць обласного центру. Як з’ясувалося, чернівчанка пішла з дому через непорозуміння з батьками та бажанням самоствердитися.За

період відсутності протиправних дій відносно неповнолітньої вчинено не було. Наразі поліцейські проводять з нею профілактичну бесіду.

Платинова Буковина, Чернівці

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