



Накопительная система пенсий заработает с 2019 года - 17.08.2017 15:19

В соответствии с пенсионной реформой, в Украине с 1 января 2019 года может быть введена накопительная пенсионная система. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер-министр Павел Розенко.

По словам вице-премьера, правительство технически не успеет провести все необходимые для внедрения новой системы изменения. В связи с этим было решено принять четкое политическое решение и приложить усилия для начала работы накопительной системы пенсий с 1 января 2019 года.

Для изменений в действующую законодательную базу будет достаточно полутора лет. Как известно, законопроекты уже зарегистрированы, потому их необходимо только принять. После остается смоделировать саму систему, протестировать, после чего можно будет запускать ее в работу.

Напомним, ранее мы писали о том, что пенсии в Украине планируют осовременить до 2021 года. Об этом сообщал глава Минсоцполитики Украины Андрей Рева.

Платиновая Буковина

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