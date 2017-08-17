



Великобритания работает над безвизом для европейцев - 17.08.2017 13:44

Над возможностями сохранения безвизового режима с Европейским Союзом после Брексит активно размышляют в Великобритании. Отмечается, что после выхода Великобритании из сообщества, граждане ЕС смогут продолжатть совершать поездки на территорию Соединенного королевства без необходимости оформлять визы, однако, для учебы, работы или проживания в стране будет требоваться открытие спецвиз.

Как стало известно, британский Кабинет министров активно работает над специальным форматом безвиза для граждан Европейского Союза. Ранее предполагалось, что европейцы смогут без проблем проживать на территории Великобритании, но возможности для трудоустройства будут доступны с рядом ограничений. План безвизового режима будет объявлен в официальном порядке уже в ближайшие несколько недель.

Кабмин во главе с премьер-министром Терезой Мэй находится в поиске комфортного для европейцев и британцев варианта. Разработанный правительством план должен привести к сокращению миграции, в соответствии с требованиями к референдуму. В то же время, есть и обратная сторона медали: многие отрасли опасаются нехватки работников с необходимыми навыками - от сельского хозяйства до банковской сферы. Кроме того, безвизовый режим между содружеством и Великобританией призван разрешить проблему граинцы между Ирландией и Северной Ирландией, которая является частью Соединенного Королевства.

Предполагаелось, что Великобритания с декабря продолжит переговорнй процесс касаем Брексит. В правительстве отмечают, что переговоры могут упроститься в связи с изменениями в Свободной демократической партии Германии.

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