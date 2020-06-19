



В Украине отменяют оценки для 1-2 классов - 19.06.2017 17:15

По словам министра образования и науки Украины Лилии Гриневич, в рамках пилотного проекта начальной школы, который планируется ввести в 2017-2018 годы, в 1-2 классах предполагается вообще не использовать оценки. Балльную систему планируют внедрять уже в 3-4 классах.

Идеология оценивания в Украине в настоящий момент, отметила министр, носит карательный характер. Согласно нововведениям, предлагается создание новой системы, которая будет стимулировать, а достижения будут выделяться наравне с ошибками. 22 тысячи ичителей начальной школы должны будут пройти комплексное переобучение, чтобы освоить подходы к оцениванию, новые методики преподавания, а также массу других элементов и нововведений.

Профильная школа, по словам Гриневич, строится сейчас на составлении оценки. Задачи необходимо переориентировать, так как в противном случае сущестуующую модель школы изменить будет нельзя.

Международное исследование качества образования PISA пройдет в Украине в 2018 году. Данная программа проверяет развиие компетенций, потому позволит осуществить срез развития украинских подростков и послужит образцом для составления тестовых заданий авторам.

Стоит отметить, что пилотирование международного исследования качества образования PISA в украинских учебных заведениях было завершено, и в нем приняли участие 41 учебное заведение и 1670 школьников и студентов.

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