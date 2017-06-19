



Родившийся в полете ребенок получил право бесплатные перелеты - 19.06.2017 16:49

Индийская компания-авиаперевозчик Jet Airways предоставила пожизненное право на бесплатные перелеты в их самолетах малышу, который появился на свет на борту самолета этой компании. У его мамы роды начались во время перелета из Саудовской Аравии в Индию.

Был объявлен режим чрезвычайной ситуации, и рейс решили перенаправить в ближайший пункт посадки в Индии - в Мумбаи. Однако экипаж понял, что долетель вовремя у них не получится, и ребенок, скорее всего, появится на свет в полете.

К счастью, роды прошли благополучно, и на свет появился здоровый мальчик. Сразу после посадки малыша вместе с мамой доставили в больницу.

Стоит отметить, что такие ситуации случаются редко, однако не являются исключением из правил. Например, на борту самолета Turkish Airlines пришлось рожать уроженке Франции Дьяби Нафи, и прямо в полете, когда самолет пролетал над Африкой, у нее родилась девочка. Роды принимали члены экипажа.

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