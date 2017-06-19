



Законом отменено обязательное использование печатей в бизнесе - 19.06.2017 16:25

Обязательное использование печатей в бизнесе было отменено. Так, в некоторые законодательные акты Украины были внесены изменения касаемо обязательного использования физическими лицами-предпринимателями и юрлицами печатей законом №1982-VII.

Данный закон предусматривает исключение упоминания об использовании печати в обязательном порядке в ряде актов. Так, при условии наличия в документах подписи уполномоченного на это лица, документ будет считаться достоверным и без печати. Данное нововведение, отметим, вступило в силу с 10 июня.

Кроме того, за требование документа с печатью или нотариальным заверением должностным лицом чревато штрафом от 850 до 1700 гривен.

По словам авторов закона, переход от обязательного использования печатей в бизнесе к добровольному был введен три года назад. При этом, изменения спровоцировали массу путаницы. Норма об обязательном использовании печати исчезла не изо всех законодательных актов. Кроме того, иногда наличие печати было обязательным, если она используется. При отсутствии печати прдприятие могло не принять необходимое решение.

Несмотря на возможность работать по закону без печатей, предприниматели не всегда понимали, когда ее необходимо применять, а когда без нее можно обойтись. Несмотря на это, в трехлетний переходный период ряд чиновников все же требовал обязательное наличие оттиска печати на документах.

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