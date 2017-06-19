



Смертельное ДТП в Мамаевцах 19 06 2017 - 19.06.2017 11:50

Ужасная авария со смертельным исходом произошла в селе Мамаевцы Кицманского района. Как отмечается, в ДТП в понедельник, 19 мая, погибло трое человек.

Так, авто марки Peugeot съехало с дороги и на большой скорости влетело в отбойник. В результате автомобиль насквозь был пробит ограждением.

На месте происшествия в результате сильного столкновения погиб водитель авто, а также двое пассажиров. Состояние еще двух пассажиров остается неизвестным - в больницу госпитализировали мужчину и малолетнего ребенка, девочку, которым посчастливилось выжить.

На место аварии прибыли сотрудники полиции и спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства ДТП выясняются.

Платиновая Буковина

Всі новини