Партия Макрона получила большинство в парламенте Франции- 19.06.2017 09:24
В нижней палате французского парламента по итогам второго тура голосования (18 июня) большинство мест получили представители центристкой партии Эммануэля Макрона "Республика, вперед!". Так, практически все бюллетени были подсчитаны, и из 577 членов Национального собрания партия Макрона и союзников заняла 351 место. При этом, партии Макрона прогнозировали ранее 400 мест по итогам выборов.
В альянсе с Макроном выступает партия главы Минюста Франсуа Байру "Демократической движение", и им удалось выбороть практически 41 место.
Марин Ле Пен возглавляет крайних правых, и ее партия "Национальный фронт" по итогам второго тура выборов получит примерно семь мест. Социалисты получили 28 мест. Для сравнения, социалистическая партия в предыдущем созыва имела 280 мест.
Явка на выборы в воскресенье была довольно низкой - порядка 42%, из-за чего радикально-левые соперники президента заявили, что политический мандат Макрона вызывает сомнения. То же сообщают и правые.
Так, уже с 27 начинается новая сессия французского парламента. Стоит отметить, что в партии Макрона половина прошедших в парламент кандидатов не имеют опыта в политике. Стоит отметить, что французский парламент получит рекордное количество женщин, а именно - 156.
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