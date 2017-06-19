Партия Макрона получила большинство в парламенте Франции

- 19.06.2017 09:24
Партия Макрона получила большинство в парламенте Франции

В нижней палате французского парламента по итогам второго тура голосования (18 июня) большинство мест получили представители центристкой партии Эммануэля Макрона "Республика, вперед!". Так, практически все бюллетени были подсчитаны, и из 577 членов Национального собрания партия Макрона и союзников заняла 351 место. При этом, партии Макрона прогнозировали ранее 400 мест по итогам выборов.

В альянсе с Макроном выступает партия главы Минюста Франсуа Байру "Демократической движение", и им удалось выбороть практически 41 место.

Марин Ле Пен возглавляет крайних правых, и ее партия "Национальный фронт" по итогам второго тура выборов получит примерно семь мест. Социалисты получили 28 мест. Для сравнения, социалистическая партия в предыдущем созыва имела 280 мест.

Явка на выборы в воскресенье была довольно низкой - порядка 42%, из-за чего радикально-левые соперники президента заявили, что политический мандат Макрона вызывает сомнения. То же сообщают и правые.

Так, уже с 27 начинается новая сессия французского парламента. Стоит отметить, что в партии Макрона половина прошедших в парламент кандидатов не имеют опыта в политике. Стоит отметить, что французский парламент получит рекордное количество женщин, а именно - 156.

Платиновая Буковина

Ключові слова: выборы Франция, парламентские выборы во Франции, выборы во французский парламент

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Украине отменяют оценки для 1-2 классов По словам министра образования и науки Украины Лилии Гриневич, в рамках пилотного проекта начальной школы, который планируется ввести в 2017-2018
- 19.06.2017 17:15
Родившийся в полете ребенок получил право бесплатные перелеты Индийская компания-авиаперевозчик Jet Airways предоставила пожизненное право на бесплатные перелеты в их самолетах малышу, который появился на свет на борту самолета
- 19.06.2017 16:49
Законом отменено обязательное использование печатей в бизнесе Обязательное использование печатей в бизнесе было отменено. Так, в некоторые законодательные акты Украины были внесены изменения касаемо обязательного
- 19.06.2017 16:25
Переговоры по Brexit стартуют 19 06 2017 Процесс переговоров ЕС и Великобритании по выходу страны из блока стартует в понедельник, 19 июня. Сегодня в Брюсселе состоится встреча специального
- 19.06.2017 15:01
Скрещенные руки позволяют утолить боль Распространенный оборонительный жест - скрещенные на груди руки - позволяет также утолять боль, утверждают ученые.
- 19.06.2017 13:53
Черновцы закупят на торгах семь детских площадок Для Черновцов планируется купить шесть детских игровых площадок, стоимость которых составит примерно 711 тысяч гривен.
- 19.06.2017 12:56
Выпускные вечера 2017 на Буковине пройдут 23 июня В Черновицкой области в нынешнем году насчитывается 4932 выпускника одиннадцатых классов. В июне традиционно после завершения
- 19.06.2017 12:21
Аномальное лето спровоцировал спутник - ученые Китайский спутник "Мо-Цзы" мог спровоцировать ухудшение погоды. К такому выводу пришли исследователи, отметив аномальное похолодание
- 19.06.2017 11:58
Смертельное ДТП в Мамаевцах 19 06 2017 Ужасная авария со смертельным исходом произошла в селе Мамаевцы Кицманского района. Как отмечается, в ДТП в понедельник, 19 мая, погибло трое человек.
- 19.06.2017 11:50
На субсидии Кабмин выделит дополнительные 15 млрд Изменения в Государственный бюджет Украины на текущий год от Кабинета министров будут переданы в Верховную Раду в
- 19.06.2017 11:33

Всі новини