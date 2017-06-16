



Потери украинской стороны с начала АТО - 16.06.2017 17:22

Спикер Министерство обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко озвучил потери украинской стороны с начала АТО.

В целом, на Донбассе с начала боевых действий по состоянию на 16 июня 2017 года получили ранения 9903 украинских воина. Также погибли 2696 военных.

Совет нацильной безопасности и обооны Украины планирует направить президенту Украины на рассмотрение законопроект, который призван восстановить в оккупированных частях Луганской и Донецкой областей государственного суверенитета.

Напоним, ранее мы писали о том, что глав СНБО Александр Турчинов отметил, что формат АТО исчерпал себя, потому антитеррористическую операцию нужно завершать как можно раньше, при этом инициировав переход Украины к новму формату защиты от агрессии.

Платиновая Буковина

Всі новини