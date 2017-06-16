Потери украинской стороны с начала АТО- 16.06.2017 17:22
Спикер Министерство обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко озвучил потери украинской стороны с начала АТО.
В целом, на Донбассе с начала боевых действий по состоянию на 16 июня 2017 года получили ранения 9903 украинских воина. Также погибли 2696 военных.
Совет нацильной безопасности и обооны Украины планирует направить президенту Украины на рассмотрение законопроект, который призван восстановить в оккупированных частях Луганской и Донецкой областей государственного суверенитета.
Напоним, ранее мы писали о том, что глав СНБО Александр Турчинов отметил, что формат АТО исчерпал себя, потому антитеррористическую операцию нужно завершать как можно раньше, при этом инициировав переход Украины к новму формату защиты от агрессии.
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