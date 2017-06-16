



В дом с призраками нужна няня! - 16.06.2017 14:06

В регионе Скоттиш-Бордерс, что в Шотландии, одна из семей ищет на работу няню для детей. Все бы ничего, если бы не один особый пункт в данном объявлении - авторы указывают, что няне предстоит работать в доме с привидениями.

Childcare - так называется крупнейший в Великобритании сайт по поиску персонала по уходу за детьми, на котором было опубликовано вышеназванное объявление. Работать няне предстоит в семье с двумя детьми - 5 и 7 лет. Сам дом, где няня также будет жить, - это историческое и просторное здание, из окон которого открываются прекрасные виды. Годовая зарплата няни предлагается на уровне 50 тысяч фунтов стерлингов, что примерно составляет более 60 тысяч долларов.

Аторы объявления отмечают, что сами они уже добрый десяток лет проживают в этом доме. Перед покупкой здания предыдущие хозяева предупредили, что в доме есть потусторонние жители, однако, покупателей этот факт не остановил. В доме с привидениями за все время проработало уже пять нянь, и новая станет шестой по счету. Каждая из них увольнялась из-за того, что в доме случались различные сверхъестественные явления, к примеру, мебель двигалась, разбивалось стекло или предметы посуды, иногда без причины возникали различные звуки. В то же время, ничего связанного с духами и приведениями никогда не наблюдали сами хозяева дома.

Ричард Конвэй, который является испролнидиректором сайта объявлений Childcare, что объявление настоящее, поданное от имени настоящих работодателей. Также он надеется, что на сайте найдутся люди, готовые откликнуться на такую вакансию. Члены семьи утверждают, что их дом "с привидениями" не представляет никакой опасности, ведь в нем никто от пресловутых полтергейстов ни разу не пострадал.

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