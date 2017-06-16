Лучшим руководителем внешкольных кружков Украины стал буковинец- 16.06.2017 09:47
Абсолютным победителем Всеукраинского конкурса матсертсва педагогических работиников внешкольных учебных заведений "Источник творчества" стал буковинец Виталий Яценко.
В управлении образования Черновицкого городского совета отметили, что Виталий Васильевич одержал победу в номинации "Руководитель кружка" - 2017".
Отметим, что Виталий Васильевич Яценко является заведующим музея авиации и космонавтики клуба юных техников "Кварц" в Черновцах.
Данный конкурс проводится в качестве поддержки педагогическойдеятельности сотрудников внешкольных учебных заведений, для повышения мастерства педагогов и популяризации педагогических достижений.
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