



Лучшим руководителем внешкольных кружков Украины стал буковинец - 16.06.2017 09:47

Абсолютным победителем Всеукраинского конкурса матсертсва педагогических работиников внешкольных учебных заведений "Источник творчества" стал буковинец Виталий Яценко.

В управлении образования Черновицкого городского совета отметили, что Виталий Васильевич одержал победу в номинации "Руководитель кружка" - 2017".

Отметим, что Виталий Васильевич Яценко является заведующим музея авиации и космонавтики клуба юных техников "Кварц" в Черновцах.

Данный конкурс проводится в качестве поддержки педагогическойдеятельности сотрудников внешкольных учебных заведений, для повышения мастерства педагогов и популяризации педагогических достижений.

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