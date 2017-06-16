



Украина улучшила позиции в рейтинге инновационных стран - 16.06.2017 09:21

Недавно был представлен рейтинг самых инновационных стран Global Innovation Index, в которому Украина улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что всего в рейтинг вошли 127 стран, возглавила которые Швейцария. Замыкают топ-5 самых инновационных стран Швеция, Нидерланды, Соединенные штаты Америки, а также Великобритания.

В хвосте рейтинга оказалсь Того, Гвиней и Йемен.

Украина в рейтинге Global Innovation Index по данным 2015 года занимала 64-е место. В прошлом году ей удалось улучшить позиции и занять 56-е место. В текущем рейтинге Украина замыкает пятый десяток самых инновационных стран мира. Россия сейчас находится на 45-й позиции, в то время как по показателям прошлого года это было 43-е место.

При составлении рейтинга Global Innovation Index учитывались такие показатели, как внедрение инновационных технологий, объем инвестиций в науку и технику, расходы на уровень развития инфраструктуры и образование.

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