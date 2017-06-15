



На трассе Житомир-Черновцы погиб буковинец 15 06 2017 - 15.06.2017 17:14

На трассе Житомир-Черновцы в четверг, 15 июня, произошла авария со смертельным исходом. ДТП случилось около 6-ти утра недалеко от населенного пункта Скаржинцы Ярмолинецкого района.

На встречную полосу движения вылетел автомобиль Vito, которій врезался в грузовое авто Atego.

Как отмечают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области, за рулем легкового авто находился 49-летний буковинец, житель села Молодия Глыбокского района, который погиб на месте от полученных в результате столкновения травм. На переднем пассажирском сидении с ним его сын (31 год). Пассажира с многочисленными ушибами госпитализировали в Хмельницкую областную больницу.

За рулем грузового авто Atego находился 32-летний житель Новоушицкого района. В результате ДТП он не пострадал. Следователи устанавливают обстоятельства и причины данного ДТП.

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