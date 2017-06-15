



Нафтогаз не выплатить Газпрому 44 млрд долл - 15.06.2017 16:26

Требования Газпрома о взыскании задолженности с украинского Нафтогаза по принципу "бери или плати" Стогкольмский арбитражный суд признал неправомерными.

С этой новостью ознакомил один из активных участников судебного процесса Нафтогаза против Газпрома - коммерческий директор группы Нафтогаз Юрий Витренко. По его словам, российский Газпром требовал, чтобы украинская сторона выплатила порядка 44 миллиардов долларов за газ, который Украина не покупала. При этом, с каждым днем сумма задолженности увеличилась.

Представители трибунала определили, что принцип "бери или плати" является нецелообразным и лишним, в связи с чем было отказано удовлетворить претензии Газпрома.

В Стокгольмском суде отмечают, что данный принцип - "бери или плати" - может и должен применяться в дальнейшем, однако, условия для этого должны быть изменены.

Платиновая Буковина

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