Нафтогаз не выплатить Газпрому 44 млрд долл- 15.06.2017 16:26
Требования Газпрома о взыскании задолженности с украинского Нафтогаза по принципу "бери или плати" Стогкольмский арбитражный суд признал неправомерными.
С этой новостью ознакомил один из активных участников судебного процесса Нафтогаза против Газпрома - коммерческий директор группы Нафтогаз Юрий Витренко. По его словам, российский Газпром требовал, чтобы украинская сторона выплатила порядка 44 миллиардов долларов за газ, который Украина не покупала. При этом, с каждым днем сумма задолженности увеличилась.
Представители трибунала определили, что принцип "бери или плати" является нецелообразным и лишним, в связи с чем было отказано удовлетворить претензии Газпрома.
В Стокгольмском суде отмечают, что данный принцип - "бери или плати" - может и должен применяться в дальнейшем, однако, условия для этого должны быть изменены.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 15.06.2017 17:14
- 15.06.2017 15:55
- 15.06.2017 15:10
- 15.06.2017 14:36
- 15.06.2017 13:43
- 15.06.2017 13:15
- 15.06.2017 12:22
- 15.06.2017 11:30
- 15.06.2017 10:57
- 15.06.2017 10:25