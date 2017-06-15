Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки 15 06 2017- 15.06.2017 13:15
В четверг, 15 июня, боевики практически с самого утра открыли огонь по жилым районам на территории Донецкой области. Так, в районе семи часов утра террористы обстреляли из тяжелого вооружения жилые районы Марьинки.
По словам спикера штаба антитеррористической операции в Facebook, боевики осуществляли стрельбу, вероятнее всего из портативных установок Град.
Главное управление национальной полиции в Донецкой области информирует, что в результате обстрела были повреждены жилые дома на трех улицах Марьинки Среди мирного населения, к счастью, пострадавших нет. В соответствии со статьей Уголовного кодекса Украины "теракт" по факту обстрела было открыто уголовное производство. В полиции документируют преступление против мирного населения.
Фотографии результатов обстрела жители Марьинки выложили в социальные сети, указав, что били по им из Градов. Также люди указали направление, откуда стреляли. Отмечается, что обстрел Марьинки по Орджоникидже, 89, осуществлялся примерно с "Жилплощадки 2". Второй снаряд угодил в жилой дом на Тельмана.
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