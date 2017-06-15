У Солнца была звезда-компаньон Немезида

- 15.06.2017 12:22
У Солнца была звезда-компаньон Немезида

Ученые утверждают, что у Солнца ранее была звезда-компаньон, известная как Немезида. Астрономы сделали такое заявление по итогам анализа радиоволнового излучения, получаемого из пылевого облака в создвездии Персея, находящегося на противоположной от нас стороне на расстоянии 600 световых лет.

Согласно гипотезе, Немезида может вращаться вокруг Солнца на расстоянии от 50 до 100 тысяч астономических единиц. Обнаружить данную звезду тяжело, посколько она достаточно бледная, но, как утверждают некоторые исследования, именно Немезида привела к ряду массовых вымираний на нашей планете.

На настоящий момент астрофизики из США не могут утверждать, что Немезида сейчас существует, однако она вполне могла существовать в прошлом. Результаты исследования приведены в онлайн-издании ScienceAlert.

Анализ излучения из пылевого облака показал, что в туманности присутствует определенное количество бинарных и обычных звезд, а именно - 45 одиночных звезд, 19 двойных, а также пять кратных, в системе которых содержится более двух звезд. Что касается бинарных звезд, находящихся на расстоянии друг от друга 500 астрономических единиц и более, обычно имеют достаточно молодой возраст - менее полумиллиона лет. Старые звезды, как правило, находятся на более близком друг от друга расстоянии.

В результате стаитческого моделирования ученым удалось отметить, что такое распределение звезд внутри пылевого облака возможно по одной причине. Такое возмодно, если на раннем этапе похожие на Солнце звезды имели "напарника". Несмотря на анализ отдаленных миров, данную схему можно применить и к нашему. Астроном Стивен Сталер из Калифорнийского университета в Беркли отмечает, что изучение формирования двойных звездных систем и их роли в звездной эволюции сделало серьезный прорыв с результатами данного исследования.

Платиновая Буковина

Ключові слова: звезда Немезида

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

На трассе Житомир-Черновцы погиб буковинец 15 06 2017 На трассе Житомир-Черновцы в четверг, 15 июня, произошла авария со смертельным исходом. ДТП случилось около 6-ти утра недалеко от населенного пункта
- 15.06.2017 17:14
Нафтогаз не выплатить Газпрому 44 млрд долл Требования Газпрома о взыскании задолженности с украинского Нафтогаза по принципу "бери или плати" Стогкольмский арбитражный суд признал
- 15.06.2017 16:26
Результаты ЗНО 2017 по математике Украинские абитуриенты сдавали тестирование по математике в рамках основной сессии ЗНО 2017 31 мая. Сегодня Украинский центр
- 15.06.2017 15:55
Результаты ЗНО 2017 по украинскому языку и литературе Ранее мы публиковали ответы на ЗНО 2017 по украинскому языку и литературе, а также по другим предметам основной сессии ЗНО. Больше новостей по тематике
- 15.06.2017 15:10
Жертв пожара в Лондоне будет больше - спасатели Утром среды, 14 июня, в многоэтажном здании Гренфелл-тауэр в столице Великобритании произошел серьезный пожар. В результате без вести пропавшими
- 15.06.2017 14:36
Активисты жарили шашлык под стенами ратуши Черновцов В сессионный зал городского совета мэру Черновцов Алексею Каспруку принесли шашлык, который был приготовлен активистами прямо под стенами ратуши.
- 15.06.2017 13:43
Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки 15 06 2017 В четверг, 15 июня, боевики практически с самого утра открыли огонь по жилым районам на территории Донецкой области. Так, в районе
- 15.06.2017 13:15
Лучшие способы очищения организма Очищение для нашего организма так же важно, как и уборка в доме. Для полноценной работы необходимо избавлять свои органы от токсинов и шлаков
- 15.06.2017 11:30
Украина в июльском рейтинге ФИФА на 27 месте Украина в рейтинге сборных по данным Международной федерации футбола в июле поднимется на 10 позиций.
- 15.06.2017 10:57
Планируется запуск международного поезда Черновцы-Сучава Глава Черновицкого облсовета Иван Мунтян провел в международном пропускном пункте Порубное-Сирет встречу с главой Сучавского уездного
- 15.06.2017 10:25

Всі новини