



У Солнца была звезда-компаньон Немезида - 15.06.2017 12:22

Ученые утверждают, что у Солнца ранее была звезда-компаньон, известная как Немезида. Астрономы сделали такое заявление по итогам анализа радиоволнового излучения, получаемого из пылевого облака в создвездии Персея, находящегося на противоположной от нас стороне на расстоянии 600 световых лет.

Согласно гипотезе, Немезида может вращаться вокруг Солнца на расстоянии от 50 до 100 тысяч астономических единиц. Обнаружить данную звезду тяжело, посколько она достаточно бледная, но, как утверждают некоторые исследования, именно Немезида привела к ряду массовых вымираний на нашей планете.

На настоящий момент астрофизики из США не могут утверждать, что Немезида сейчас существует, однако она вполне могла существовать в прошлом. Результаты исследования приведены в онлайн-издании ScienceAlert.

Анализ излучения из пылевого облака показал, что в туманности присутствует определенное количество бинарных и обычных звезд, а именно - 45 одиночных звезд, 19 двойных, а также пять кратных, в системе которых содержится более двух звезд. Что касается бинарных звезд, находящихся на расстоянии друг от друга 500 астрономических единиц и более, обычно имеют достаточно молодой возраст - менее полумиллиона лет. Старые звезды, как правило, находятся на более близком друг от друга расстоянии.

В результате стаитческого моделирования ученым удалось отметить, что такое распределение звезд внутри пылевого облака возможно по одной причине. Такое возмодно, если на раннем этапе похожие на Солнце звезды имели "напарника". Несмотря на анализ отдаленных миров, данную схему можно применить и к нашему. Астроном Стивен Сталер из Калифорнийского университета в Беркли отмечает, что изучение формирования двойных звездных систем и их роли в звездной эволюции сделало серьезный прорыв с результатами данного исследования.

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