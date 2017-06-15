



Планируется запуск международного поезда Черновцы-Сучава - 15.06.2017 10:25

Глава Черновицкого облсовета Иван Мунтян провел в международном пропускном пункте Порубное-Сирет встречу с главой Сучавского уездного совета Георге Флутуром, а также представителями пограничной службы Румынии и железнодорожного ведомства. Стороны пришли к решению снизить нагрузку на международный пункт пропуска Порубное-Сирет путем введения нового железнодорожного сообщения.

Так, ввиду недавнего вступления в силу безвизового режима между Украиной и странами Евросоюза, было решено запустить движение нового поезда сообщением Черновцы-Сучава. Данное направление смогло бы разгрузить международный пункт пропуска на границе, а также открыть новые туристические маршруты, которые также помогут развивать дальнейшую порганичную инфраструктуру Буоквины и Сучавского уезда Румынии.

Мунтян отметил, что железнодорожный маршрут получит свои преимущества обеим сторонам. Единственный действующий на настоящий момент автомобильный пункт пропуска Порубное-Сирет удастся разгрузить, а также, безусловно, расширить пассажирский поток регионов и укрепить туристический потенциал. Туристы из Европы, которые посещают Сучаву, также могут посетить и Черновцы и насладиться особенностями нашего города. То же самое можно сказать и об украинских туристах, которые из Черновцов могут отправиться в другие страны Европы. С сегодняшнего дня, напомним, запускается новый поезд Львов-Варна, который открывает путь в Болгарию и будет курсировать также и через Черновцы. Поезд сообщением Черновцы-Сучава позволит туристам легко переекать границу, не проводя много времени в длительных очередях на границе.

В ближайшее время всем участникам процесса предостоит изучить и разобрать техническую сторону данного вопроса, а также найти пути решения возможных трудностей. За работу примутся пограничники, сотрудники таможенной службы и железнодорожники. Планируется создание общей региональной рабочей группы,встреча которой намечена на 21 июня для обсуждения практических аспектов запуска нового железнодорожного маршрута Черновцы-Сучава. Встреча состоится в селе Черепковцы Глыбокского района на пограничной железнодорожной станции Вадул-Сирет.

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